Demet Akalın'dan Tuba Büyüküstün'ü kızdıracak paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın'dan Tuba Büyüküstün'ü kızdıracak paylaşım

Demet Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının Tuba Büyüküstün’ü eleştirdiği yoruma “İmzamı atıyorum” diyerek cevap verdi.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış ve Aytaç Şaşmaz gibi ünlü isimlerin bulunduğu 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonu, 11 Temmuz'da seyirciyle buluştu.

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Dizinin yeni sezonu için düzenlenen galada Seda Bakan'ın konuşmasının Tuba Büyüküstün tarafından sık sık bölünmesi olay yaratırken Tuba Büyüküstün eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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Paylaşımları ve göndermeleriyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın da olaya yorumsuz kalamadı.

Sosyal medyadaki Seda Bakan - Tuba Büyüküstün tartışmasında katılan Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Seda Bakan olmasa izlenecek hiçbir şey yok. Tuba Büyüküstün bu yeteneksizlikle yıllardır nasıl bu piyasada şok oldum." yoruma "İmzamı atıyorum aynen'' şeklinde cevap verdi.

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