Demet Akalın'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. Canlı yayında açıkladı

Demet Akalın, "Diyet yaparak kilo vermeye çalıştım fakat başaramadım. Bu durum beni o kadar üzdü ki, bu üzüntü aile hayatıma da yansıdı. Şimdi ise kendimi çok daha mutlu ve iyi hissediyorum." Sözlerini kullandı.

12 yıl önce bir mayo markasının reklam yüzü olan Demet Akalın, yeniden böyle bir teklif alıp almayacağı sorusuna, "Eğer teklif gelirse, bu çok hoş olur. Bu sezon eşim Okan (Kurt) da bu konuda bana destek oluyor" şeklinde cevap verdi.

Seda Sayan ile ilgili duygularını ifade eden Akalın, "Özlediğim kişiler var mı? Evet, var. Kırgınlıklarım olmasına rağmen Seda Abla'yı gerçekten çok özlüyorum" dedi.

Akalın, kızı Hira'nın annesinin yoğun çalışma temposundan rahatsız olduğunu da belirtti:

“Televizyon programım sırasında 'Bu ne zaman sona erecek?' diye sormaya başladı. Hira, benim bu kadar yoğun çalışmamı ve sürekli dışarıda olmamı istemiyor.”

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, Türk pop müziğinin renkli ve dinamik seslerinden biri olarak tanınır. 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen Akalın, genç yaşlardan itibaren sanat dünyasına ilgi duymuştu.

İlk eğitimini ve lise öğrenimini Gölcük'te tamamlayan Akalın, gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurarken, annesinin yönlendirmesiyle mankenlik dünyasına adım atmış.

1990 yılında Mayo Güzeli seçilmesiyle profesyonel mankenlik kariyerine başlayan Akalın, Neşe Erberk'in ajansında çalışmış ve dönemin popüler mankenlerinden biri haline gelmişti.

Ancak sanat yolculuğu burada son bulmamış, sesinin güzelliğini keşfeden Akalın, müzik dünyasına geçiş yapmıştı.

Gazinolarda sahne alarak şarkıcılık kariyerine başlayan Akalın, 1996 yılında "Sebebim" adlı ilk albümünü piyasaya sürerek müzik dünyasında adını duyurmuştu.

Akalın, müzik kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atmış ve Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri haline gelmişti.

"Afedersin", "Tatil", "Pırlanta" gibi şarkılarıyla listelerde üst sıralara yükselen Akalın, aynı zamanda magazinsel kişiliğiyle de sık sık gündeme gelmişti.

Özellikle Hande Yener ile olan sözlü atışmaları, popüler kültürde simgeleşen bir kavga haline gelmişti.

Demet Akalın, kişisel hayatında da birkaç kez evlenmiş ve 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirmişti.

Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra televizyonculuk alanında da faaliyet göstermiş ve çeşitli yarışma programlarında jüri üyeliği yapmıştı.

Kendine has tarzı ve güçlü sesiyle Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştıran Akalın, dinleyicilerine enerji ve coşku dolu anlar yaşatmaya devam etmekte.