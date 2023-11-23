Demet Akbağ'ın internet anısı güldürdü

Usta oyuncu Demet Akbağ, önceki akşam Levent'teki bir konferans salonunda gençlerle söyleşi gerçekleştirdi.

Akbağ, internette yaptığı bir hatayı anlatarak herkesi güldürdü.

Sosyal medya ve internetle arasının pek iyi olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, bir alışveriş sitesinden aldığı tost makinesinin oyuncak olarak geldiğini söyledi.

"OYUNCAK TOST MAKİNESİ ALMIŞIM"

Akbağ, "İnternet ve sosyal medyayla aram iyi değil. Alışveriş bile yapamıyorum. Tost makinem bozuldu, internetten alayım dedim. Meğer oyuncak tost makinesi almışım. Avucum kadar bir şey. Çocuk oyuncakları bile almış başını gitmiş. Şimdi ya geri göndereceğim ya da çocuğu olan birine vereceğim." diye konuştu.

