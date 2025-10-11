İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları iddiasıyla kamuoyunca tanınan kişilere yönelik bir operasyon düzenlenmişti. Ünlü isimlere yönelik yapılan bu operasyonda son olarak Bahar dizisinde rol alan Demet Evgar da yer almıştı. Evgar düzenlenen operasyonda ifade verdi. Oyuncu soruşturma kapsamında kan, idrar ve saç örneği vererek serbest kalmıştı.

Operasyon esnasında hastane kontrolüne giderken görüntülenen Evgar'ın kendinden emin ve rahat tavırları da dikkat çekmişti. Evgar'ın içinde bulunduğu operasyon günü dizi setinin durdurulduğu da duyurulmuştu.

Oyuncu Demet Evgar operasyon sonrası ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptı. Yaşanan olay ile ilgili resmi bir açıklama yapmayan Evgar farklı bir konu ile ilgili paylaşım ile sessizliği bozmuş oldu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından İyi Niyet Elçisi seçilen Evgar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu, operasyon sonrası sessizliğini, Fenerbahçeli Milli Voleybolcu Eda Erdem Dündar’ın Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmesinin ardından yaptığı paylaşımla bozdu.

Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye hesabının paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“UN Women ailemiz büyüyor; tüm dünyaya adını duyuran kaptanım, canım Eda Erdem hoş geldin aramıza.”

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar 18 Mayıs 1980’de Manisa’da doğdu.

Aslen Arnavut kökenli olan Demet Evgar oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da başladı.

Evgar sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıkarken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

"Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kuran isim bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak görev yaptı.

Kenter Tiyatrosu'nda Aşk Çemberi adlı oyunda ve Tiyatro Kılçık'ta Takanlar ve Takılanlar ve Ayşegül Hindistan’da adlı oyunlarda rol aldı.

2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı.

Demet Evgar rol aldığı bu oyun ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

DEMET EVGAR’IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2000 Yedi Numara Yeliz

2002 Aslı ile Kerem Yeliz

Çiçek Taksi Konuk oyuncu

Tatlı Hayat Defne

2003 Yuvam Yıkılmasın Hülya

Çınaraltı Nilüfer

2004 Bütün Çocuklarım Eyşan

2005 Emret Komutanım Üsteğmen Çiğdem

2006 Erkekler Ağlamaz Zeynep

2008-2015 1 Kadın 1 Erkek Zeynep Yıldırım

2014 Yetenek Sizsiniz Türkiye Kendisi Konuk Jüri

2017 Vatanım Sensin Kara Fatma Konuk oyuncu

2018-2019 Avlu Deniz Demir - Başrol

2020-2021 Alev Alev Cemre Başrol

2024-Bahar