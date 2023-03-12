Demet Evgar'ın bebeği Mavi çaktırmadan poz verdi

Bir Erkek Bir Kadın dizisindeki Zeynep karakteriyle tanınan Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. 42 yaşındaki oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine geçtiğimiz Ağustos ayında kavuşmuştu.

Hamilelik süresi boyunca yaptığı doğum ritüelleriyle ve hamilelik pozlarıyla gündeme gelen Evgar'ın bebeği 'Mavi', ilk kez yüzünü gösterdi.

DOKTOR KONTROLÜNDEN ÇIKMIŞLAR

7 aylık bebeklerini Ulus'ta doktor kontrolüne götüren çift, daha sonra AVM'ye giderek evleri için alışveriş yaptı. Mavi bebek ise bu sırada objektiflere yansıdı.

İşte o fotoğraf...