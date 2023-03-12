12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Evgar'ın bebeği Mavi çaktırmadan poz verdi

Demet Evgar'ın bebeği Mavi çaktırmadan poz verdi

Oyuncu Demet Evgar ve eşi Levent Babataş'ın ilk çocukları 'Mavi’, aylar sonra yüzünü gösterdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 10:59
Takip Et

Demet Evgar'ın bebeği Mavi çaktırmadan kameralara poz verdi

Demet Evgar'ın bebeği Mavi çaktırmadan poz verdi
+
Aa
-

Bir Erkek Bir Kadın dizisindeki Zeynep karakteriyle tanınan Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. 42 yaşındaki oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine geçtiğimiz Ağustos ayında kavuşmuştu.

Hamilelik süresi boyunca yaptığı doğum ritüelleriyle ve hamilelik pozlarıyla gündeme gelen Evgar'ın bebeği 'Mavi', ilk kez yüzünü gösterdi.

DOKTOR KONTROLÜNDEN ÇIKMIŞLAR

7 aylık bebeklerini Ulus'ta doktor kontrolüne götüren çift, daha sonra AVM'ye giderek evleri için alışveriş yaptı. Mavi bebek ise bu sırada objektiflere yansıdı.

İşte o fotoğraf...

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
2
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
5
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
6
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
7
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
﻿Japonya ve Güney Kore'den 12 yıl sonra bir ilk
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.