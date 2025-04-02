Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu! Sır gibi saklıyordu

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Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu! Sır gibi saklıyordu

Şimdilerde Eşref Rüya dizisindeki rolüyle gündeme gelen ünlü oyuncu Demet Özdemir bu kez de aşk hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı.

Demet Özdemir şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde. Her sahnesi olay olan ünlü isimin yeni aşka yelken açtığı öğrenildi.

ARADIĞI AŞKI BAKIN NEREDE BULDU?

Demet Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç dünyaevine girmiş sadece 5 aylık evli kalabilmişlerdi. Ani boşanmalarıyla gündemden düşmeyen Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.

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Güzel oyuncunun iş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşadığı öğrenildi.

Uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşayan ikilinin ilk karesi de ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika’da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafını yayınladı.

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