Demet Özdemir gazetecilerin o sorusunu duyunca röportajı yarıda kesti

Geçtiğimiz sene evlendiği şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede boşanan Demet Özdemir, yeni ev aldığı Yunanistan dönüşü havalimanında görüntülendi.

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, aşk yaşadığı iddia edilen DJ Sergio hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

"HEM TATİL YAPTIM HEM DE YENİ EVLE İLGİLENDİM"

Havalimanında Gazete Magazin'e konuşan Demet Özdemir, Yunanistan'daki evi ve yeni sezonla ilgili "Yunanistan tatili güzel geçti. Hareketli ve eğlenceliydi. Her şey yolundaydı. Ev almayı çok önceden planlıyordum ama ancak tamamlandı. Şimdi de içi yapılıyor o yüzden hep gidip gelmek zorunda kaldık. Hem tatil yaptım hem evin dekorasyonuyla ilgilendim. Adım Farah'ın çekimlerinden önce birkaç projede daha yer alacağım. Tüm set ekibiyle çok iyi anlaştık" dedi.

ÖZEL HAYAT SORUSUNU DUYUNCA KAÇTI

Boşandıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladığı iddia edilen DJ Sergio hakkında soruyu duyunca gülen Demet Özdemir, röportajı yarıda keserek uzaklaştı.