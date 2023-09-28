Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia

Oğuzhan Koç, sekiz ay evli kaldığı ve geçen mayıs ayında boşandığı eşi Demet Özdemir ile barışmak için Seda Sayan’dan yardım istediği ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile Seda Sayan’ın geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekanda yaklaşık beş saat baş başa oturmaları merak konusu olmuştu.

Tv100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre Seda Sayan, Oğuzhan Koç’un ricası üzerine Demet Özdemir’e barışmak isteğini iletti.

Sayan’ın elçi olarak Demet Özdemir ile konuştuğu ancak barışmaya olumlu bakmadığı öğrenildi.