Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız karavanda dans etti. Sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz ay Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini bitiren Demet Özdemir, instagram sayfasından Şükrü Özyıldız ile dans ettiği videosunu yayınladı. O paylaşıma yorum yağdı.

Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız karavanda dans etti. Sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz ay Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği tek celsede biten Demet Özdemir sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Özdemir'in Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filmindeki rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile karavan dansı sosyal medyayı salladı.

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Güzel oyuncu ''Bilen bilir'' notunu düşerek bir kaç karesini ve arkadaşlarıyla dans videolarını paylaştı. Bu gönderiler arasındaki bir video dikkat çekti.
Özdemir'in Aşk Taktikleri 2 filminde başrolü paylaştığı rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile karavan dansı olay oldu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı.

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Özdemir ve Özyıldız'a; 'Çok güzelsiniz', 'Mükemmel görünüyorsunuz', 'Çok yakışıyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde yer aldığı "Aşk Taktikleri 2" filmi, bugün yayınlandı.

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Oyuncu kadrosunda Atakan Çelik, Hande Yılmaz ve Deniz Baydar’ın yanı sıra Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Serinin ilk filmi İstanbul ve Kapadokya’da geçmişti. İkinci film ise Muğla'daki Turunç ve Göcek’te çekildi. Pelin Karamehmetoğlu'nun yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz yer aldı.

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