Demet Özdemir kumsal dansıyla yıktı geçti

Başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı “Aşk Taktikleri 2” Netflix'te izleyicisinin karşısına çıktı. Recai Karagöz'ün yönetmenliğini üstlendiği, Pelin Karamehmetoğlu'nun senaryosunu yazdığı, romantik komedi türündeki film büyük bir ilgiyle izlendi.

Filmde; Kerem karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Aslı'yı canlandıran Demet Özdemir, sevgilisinin hayalinde kumsalda dans etti. Özdemir'in bu dansı filme adeta damga vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yorum yağdı. Özdemir'in cesur dansı sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullancılar 'Çok fazla', 'Çileden çıkmış' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar başarılı buldu.

Güzel oyuncuya; 'Harika sahneydi', 'Çok başarılı', 'İşini yapıyor' gibi destek mesajları da yağdı.