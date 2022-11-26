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Demet Özdemir'den Engin Akyürek açıklaması

Demet Özdemir'in "Benim Adım Farah" dizisindeki partneri olması için Engin Akyürek'le görüşüldüğü ortaya çıkmıştı. Özdemir hem dizi hem de Engin Akyürek ile ilgili konuştu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:44
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Demet Özdemir ve Engin Akyürek 'Benim Adım Farah' dizisinde partner oluyor

Demet Özdemir'den Engin Akyürek açıklaması
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Oyuncu Demet Özdemir, Aslı Enver’in bebek beklediğini öğrendikten sonra affını istediği “Benim Adım Farah” dizisi için aldığı teklifle gündeme geldi.

PLAN SUYA DÜŞTÜ

Recai Karagöz’ün yöneteceği dizide Farah’ın partneri için Aslı Enver’li günlerde Ozan Akbaba’yla görüşülmüş ancak Kasaba Doktoru uzayınca bu plan suya düşmüştü. Şimdi Demet Özdemir’in kiminle partner olacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; O3 Medya son yıllarda “Sefirin Kızı” ve “Kaçış” dizileriyle “Yolun Açık Olsun” filmini beraber çektiği Engin Akyürek’le görüşüyor.

Dün akşam yakın dostu Fatma Toptaş’ın doğum günü kutlamasında görüntülenen Özdemir, konu hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK İSTERİM"

“Engin Akyürek’le yeni diziye mi başlıyorsunuz?” sorusuna Özdemir “Çok isterim. Yaptığım görüşmelerimi hiç saklamadım. Şu anda görüşülüyor ama bir şeye karar verilir. Şu anda spesifik bir şey de söylemeyeyim. İmza atılma aşamasına geldiğinde ben her şeyi güzel bir şekilde dile getirebileceğim" ifadelerini kullandı.

Balon hastası oğlunu iyileştirmek için savaş veren bir annenin etkileyici hikâyesini anlatan dizi 03 Medya tarafından FOX’a çekilecek.

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