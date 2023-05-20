Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah'a yeni başrol! Tüm dengeler alt üst olacak

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah dizisinin kadrosuna yeni bir başrol oyuncusu katılıyor. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Farah karakterinin oğlu Kerimşah'ın babasının kim olacağı belli oldu.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li Adım Farah'a yeni başrol! Tüm dengeler alt üst olacak

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Adım Farah dizisi 14. bölümde sezon finali yapacak. Demet Özdemir ile Engin Akyürek‘i buluşturan dizide bir süredir Kerimşah’ın (Rastin Pakhanad) babasını kimin oynayacağı merak konusuydu. Dizinin sezon finaline damga vuracak olan Behram karakterine etkili oyunculuğuyla tanınan çok özel bir aktör hayat verecek.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çok sayıda iş teklifi alan ödüllü oyuncu Feyyaz Duman, O3 Medya imzalı dizinin yeni başrol oyuncusu oldu.
Yeni sezonda dizinin hikâyesi Feyyaz Duman'ın de gelişiyle yepyeni bir çehre kazanacak.

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