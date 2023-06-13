Demet Özdemir'den Merve Dizdar'a övgü dolu sözler

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Pantene’in Soho House Rooftop’ta düzenlenen lansman etkinliğinde boy gösterdi.

Oyuncu, Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu ödülü alması hakkında konuştu.

Özdemir, "Çok gururlandım. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını bir kez daha gösterdi. Hem Merve hem de tüm kadınlar adına söyleyebilirim. Ne güzel böyle kadınlarımız bu mesleğe başını koymuş ve gerçekten de canla başla çalışan kadınlarımızın ödüllendirmesi çok gurur verici" dedi.