Demi Lovato 'Evet' dedi

Demi Lovato, 17 Aralık 2023 tarihinde Instagram üzerinden nişanlandıklarını duyurdu. Lovato, duyurunun altında "Hala konuşamıyorum. Dün gece hayatımın en güzel gecesiydi ve hayatımın aşkıyla evleneceğime inanamıyorum @jutesmusic. Aşkım, seninle evleneceğim için çok heyecanlıyım. Seninle geçirdiğim her gün gerçekleşen bir rüyaydı ve seni sonsuza dek sevmek ve değer vermek için sabırsızlanıyorum. Hayatımızın geri kalanına. Seni seviyorum bebeğim" şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Çift, nişanlanmalarına rağmen düğün hazırlıklarına hemen başlamadılar. 31 Aralık'ta OK Magazine’e konuşan bir kaynak, çiftin düğünlerini planlamadığını, plan yapmaya başladıklarında ise geleneksel bir tören yapmayı düşünmediklerini belirtti. Yaratıcı kişiliklere sahip olan Demi ve Jordan, törenlerinin de bu özellikleri yansıtacağına dikkat çekti.

Jordan, ilişkilerini ilk olarak Ağustos 2022'de Demi'nin doğum gününde Instagram’da paylaştığı tatlı bir gönderiyle duyurdu. Jordan gönderisinde "Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Sen 30 yaşında bir şımarıksın ve ben dünyadaki en şanslı aptalım çünkü sana benim diyebiliyorum. Seni güldürmek yeni takıntım oldu çünkü gülümsemen depresyonumu kelimenin tam anlamıyla iyileştiriyor (bir yerlerde bir şarkı sözü var). Sadece yaşadığın her şeye dayanmakla kalmayıp zirveye çıkıp en sağlıklı, en mutlu, en tatlı haline geldiğin için seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.

Demi Lovato’nun önceki ilişkileri arasında Max Ehrich ile olan nişanı da bulunuyor. Lovato ve Ehrich, Temmuz 2020'de nişanlandıklarını duyurdu. Ancak çift, Eylül 2020’de ayrıldığını doğruladı. Demi, ayrılığın ardından Dancing With the Devil belgesel dizisinde, "Sanırım yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şeye aceleyle giriştim. Zaman geçtikçe nişanlı olduğum kişiyi aslında tanımadığımı fark ettim" şeklinde açıklamada bulundu.

Mart 2021’de Glamour’a verdiği röportajda, Demi, aşk hayatı ve cinselliği hakkında daha fazla bilgi verdi. "Yaşlanmaya başladığımda, aslında ne kadar queer olduğumu fark etmeye başladım" diyen Demi, bir adamla nişanlanmanın kendisi için büyük bir işaret olduğunu ifade etti. Ayrılıktan sonra gerçeğini yaşamanın kendisine rahatlık verdiğini söyledi.