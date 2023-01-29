Tarihi mekanda müstehcen poz verdi ülke ayağa kalktı

Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden ünlü İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose, bu sefer sınırı aştı. Mısır'ın tarihi yerlerinde soyunarak poz veren ünlü modelin o paylaşımları ülkeyi ayağa kaldırdı.

MISIR TARİHİNE SAYGISIZLIK

Eski zamanlara ait tarihi bir sarayda soyunarak poz veren ünlü modelin o paylaşımları Mısır tarihine saygısızlık olarak görüldü. Üstüne minicik bir sütyen giyen Demi Rose, altına ise sadece incecik bir örtüyü yarım yamalak bağladı.