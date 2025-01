DEM'in ağzındaki baklayı Ali Babacan çıkardı! Erdoğan'a kritik çağrı

Babacan, ''Hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini önemsiyoruz. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ülkenin cumhurbaşkanı olarak bu konunun neresinde durduğunu tam olarak açıkça görmüş değiliz. Ama bizim şu anki yönetim sistemimizi dikkate aldığımızda Sayın Erdoğan’ın bütün bu çalışmalarda, bütün bu süreçlerde kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekmektedir'' dedi.

28 Aralık 2024’te İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Heyet, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmek için parti Genel Merkezi’ne saat 13.00’da geldi. Heyeti DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Merdanoğlu, Genel Başkanvekili İbrahim Çanakçı ve Ankara Milletvekili Sadullah Ergin karşıladı. Görüşme, yaklaşık 1 saat 55 sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları söyledi:

''Son dönemde ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreçle ilgili kıymetli istişareler gerçekleştirdik. Bizim DEVA Partisi olarak bazı temel ilkelerimiz var. Açıkça söylüyoruz ki Türkiye’nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir. İçeride siyasi diyalog dışarıda çok yönlü diplomasi. 1 Ekim tarihinden bu yana ülkemizde yeni bir iklim var. Bu süreç içerisinde yapılan çalışmaların, çözüm gayretlerinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz ve DEVA Partisi olarak çözüm amacıyla atılacak her bir adımın yanında dururuz. Şunu da dikkatli değerlendirmemiz gerekiyor ki tüm çalışmaların niyeti önemlidir, hedefi önemlidir ama yol haritası bir o konu kadar önemlidir.

Önümüzdeki haftalarda, aylarda daha netleşmiş yol haritaları görmenin daha kıymetli olacağını düşünüyoruz. Bir diğer önemli konu ise samimiyettir. Hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini önemsiyoruz. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu konunun neresinde durduğunu tam olarak açıkça görmüş değiliz. Meclis çok önemli bir çözüm zemindir, Demokrasinin kalbidir. Ama bizim şu anki yönetim sistemimizi dikkate aldığımızda Sayın Erdoğan’ın bütün bu çalışmalarda, bütün bu süreçlerde kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekmektedir. Biz kendi içimizde yaptığımız değerlendirmeleri kendileriyle paylaştık. Kendileri de bizleri bilgilendirdiler. Faydalı bir görüşme oldu.''

''OLA GELEN ŞEYLERİ AKTARDIK''

Babacan'ın ardından heyet adına konuşan Sırrı Süreyye Önder, şunları söyledi:

''Büyük bir hüsnü kabul gördük, çok verimli istişarelerde bulunduk. Gerek sayın Genel Başkanımızın gerek eski Adalet Bakanımız ve geçmiş süreçlerde emeği olan Sadullah beyin ve diğer arkadaşların kıymetli uyarıları, önerileri ve soruları oldu. Büyük bir açık kalplilikle ola gelen şeyleri aktardık. Bu paylaşımımız da süreç içerisinde aynı devam edecek. Her bir önerileri, her bir şerhleri bizim için altın kıymetindedir. Ancak bunları dikkate alarak ülkede oluşabilecek en geniş toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz. Bu mutabakatı toplumun her kesiminde aramak ve bundan rıza üretmek. Daha sonra çok kapsamlı bir açıklama yapacağız.''

''AHMET TÜRK, İMRALI KISMINA DA KATILACAKTIR AMA BU NE ZAMAN OLUR BİLEMİYORUZ''

Bir gazetecinin, ''Bir sonraki İmralı ziyaretinde Ahmet Türk’ün de olacağı söyleniyordu. Bununla ilgili bir açıklama yapacak mısınız?'' sorusuna Önder, ''Kesinleşmiş bir şey yok ama Ahmet abi heyetimizdedir. İmralı kısmına da katılacaktır ama bu ne zaman olur bilemiyoruz'' yanıtını verdi.

''SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME BU HAFTA İÇİ OLABİLİR''

Sırrı Süreyya Önder, bir gazetecinin ''Selahattin bey ile ne zaman görüşeceksiniz?'' sorusunu, ''Bu trafiğin cevaz verdiği ilk fırsatta. Muhtemelen bu hafta içi'' diyerek yanıtladı.