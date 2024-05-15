Demir direkleri çalan 2 kişi yakalandı

Yeniköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olay ile ilgili alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri devriyeler esnasında şüpheli bir kamyonetin arazide durduğunu gözlemledi.

Yapılan araştırma neticesinde araç içerisinde yer alan M.D. ve M.B. adlı şüpheli şahısların bir şahsa ait tarlada bulunan ve inşaat yapımında kullanılan yaklaşık 200 adet demir direği çaldıkları tespit edildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve demir direkler de sahibine verildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.