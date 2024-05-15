Demir direkleri çalan 2 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Demir direkleri çalan 2 kişi yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tarlada yer aşan ve inşaat yapımında kullanılan demir direkleri çalan 2 şüpheli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Yeniköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olay ile ilgili alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri devriyeler esnasında şüpheli bir kamyonetin arazide durduğunu gözlemledi.

Yapılan araştırma neticesinde araç içerisinde yer alan M.D. ve M.B. adlı şüpheli şahısların bir şahsa ait tarlada bulunan ve inşaat yapımında kullanılan yaklaşık 200 adet demir direği çaldıkları tespit edildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve demir direkler de sahibine verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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