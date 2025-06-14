Demir Ege Tıknaz, Portekiz kulübüne veda etti

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Demir Ege Tıknaz, Portekiz kulübüne veda etti

Beşiktaş'ın sezon başında Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz, Portekiz kulübüne veda etti.

Beşiktaş’ın sezon başında Portekiz ekiplerinden Rio Ave'de kiraladığı Demir Ege Tıknaz’ın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı. Siyah-beyazlı kulübe dönen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu yayınladığı mesajla Rio Ave’ye veda etti.

Kişisel sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Tıknaz, şu sözleri kullandı:

"Bu kulüpte geçirdiğim her an bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve tüm Rio Ave ailesine teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımda oldunuz ve bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duydum.

Hepinize gelecekte başarılar dilerim. Benim için yaptıklarınızı asla unutmayacağım. Rio Ave, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak."

Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibinde 28 lig maçında 5 gol 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

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