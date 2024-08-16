Demir eksikliği nasıl önlenir?

Simge Dal
Demir eksikliği nasıl önlenir?

Demir eksikliği, dünya genelinde yaygın bir şekilde görülüyor. Uzmanların bu durumun önüne geçilmesi için öneride bulundu.

Demir İçeren Gıdaların Tüketimi: Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz, "Demir eksikliğinin önlenmesinde demir açısından zengin gıdaların tüketilmesi büyük önem taşır. Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, demir ihtiyacını karşılamada etkilidir," diyor. Ayrıca, Dr. Yılmaz, "Kuru baklagiller ve tam tahıllar da iyi demir kaynaklarıdır. Ancak, demirin emilimini artırmak için C vitamini açısından zengin meyve ve sebzelerle birlikte tüketilmesi önerilir," şeklinde ekledi.

Demir Takviyeleri: Demir eksikliği tedavisinde takviyelerin önemine değinen iç hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Öztürk, "Demir takviyeleri, özellikle hamileler ve demir eksikliği yaşayan bireyler için faydalı olabilir. Ancak, takviye kullanımı öncesinde bir sağlık profesyoneline danışılması gerekmektedir," dedi.

Yeterli ve Dengeli Beslenme: Diyetisyen Dr. Demir, ayrıca, "Şeker ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminden kaçınılması, genel sağlık açısından da faydalı olacaktır," açıklamasında bulundu.

Sağlık Kontrolleri: Genel pratisyen Dr. Ali Can, "Düzenli sağlık kontrolleri, demir eksikliğinin erken teşhis edilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. Özellikle risk gruplarında yer alan bireylerin kan tahlilleri yaptırması önemlidir," diyor. Dr. Can, "Aile öyküsü, hamilelik veya kronik hastalıklar gibi faktörler göz önünde bulundurularak düzenli doktor ziyaretleri yapılmalıdır," şeklinde belirtti.

Demir eksikliğini önlemek, genel sağlık ve yaşam kalitesi için büyük bir öneme sahiptir. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme ile demir eksikliğinin önlenebileceğini vurguladı.

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