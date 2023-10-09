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Demir Kubbe füzelere geçit vermiyor
Demir Kubbe füzelere geçit vermiyor
İsrail'e atılan füzeler, demir kubbeyi geçemiyor.
09 Ekim 2023 / 01:47
İsrail'e atılan füzeler, demir kubbeyi geçemiyor
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