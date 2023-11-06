Demir Kubbe hedeften saptı. Roketler İsrail tarafına düştü

Hamas'ın Gazze'den fırlattığı füzeleri durdurmak isteyen Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bir füze, hedefi şaşırarak İsrail yerleşim birimine düştü.

Demir Kubbe hedeften saptı. Roketler İsrail tarafına düştü

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden misilleme olarak gönderilen füzeleri imha etmeye çalışan İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bir füze, İsrail yerleşim birimine isabet etti.

DEMİR KUBBE YOĞUN MESAİ YAPIYOR

İsrail ordusunun vurduğu Gazze'deki direniş, misilleme hamlelerine devam ediyor. Abluka altındaki kentten fırlatılan füzeler İsrail kentlerini tehdit ederken Demir Kubbe hava savunma sistemi Hamas roketlerini imha etmek için yoğun mesai yapıyor.

İSRAİL TOPRAKLARINA DÜŞTÜ

Gece saatlerinde Gazze'den atılan çok sayıda roketi imha etmeye çalışan Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bir füze, İsrail yerleşim bölgesine düştü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, füzenin düştüğü bölgede patlamaların olduğu görüldü.

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