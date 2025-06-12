Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı

Samsun Atakum’da düzenlenen bilim fuarında demir pankart rüzgarın etkisi ile devrildi. Kazada 5 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı'nda meydana geldi. Etkinlik alanında sahne arkasına kurulan demir profilli pankart, rüzgarın da etkisiyle devrilerek sahnede bulunan öğrenci grubunun üzerine düştü.

Kazada Fahrettin Ulusoy İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zeynep N. (10), Esma Ö. (10), Eylül E. (10), Aylin Erva Ö. (10) ve Nisa T. (10) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin 3'ünün ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildiği, 2'sinin ise tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Öğrenciler yaralandı

Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Öğrenciler yaralandı

Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Öğrenciler yaralandı

Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Öğrenciler yaralandı

Son Haberler
D-650’de feci kaza! Otomobil alev topuna döndü
D-650’de feci kaza! Otomobil alev topuna döndü
Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam
Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam
Silivri'de kritik zirve! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret...
Silivri'de kritik zirve! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret...
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı
Milli Saraylar’dan yaz sürprizi: Bahçeler geceye kadar açık!
Milli Saraylar’dan yaz sürprizi: Bahçeler geceye kadar açık!