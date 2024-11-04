Demir parmaklılara sıkışan köpek kurtarıldı

İzmir'in Buca ilçesinde bir iş yerinin demir parmaklıklarına kafası sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde bir iş yerinin demir parmaklıklarına kafası sıkışan köpek ihbarını alır almaz harekete geçti.

Sahipsiz olduğu öğrenilen ve bir süre demir parmaklıklar arasında kurtarılmayı bekleyen köpek, itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile bulunduğu yerden başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Korku yaşayan köpek, itfaiye ekipleri tarafınd

an kurtarılmasının ardından su ve mama verilerek yatıştırıldı.