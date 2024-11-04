Demir parmaklılara sıkışan köpek kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Demir parmaklılara sıkışan köpek kurtarıldı

İzmir’de bir işyerinin demir parmaklıklar arasında kurtarılmayı bekleyen köpek, itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile bulunduğu yerden başarılı bir şekilde kurtarıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir iş yerinin demir parmaklıklarına kafası sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde bir iş yerinin demir parmaklıklarına kafası sıkışan köpek ihbarını alır almaz harekete geçti.

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Sahipsiz olduğu öğrenilen ve bir süre demir parmaklıklar arasında kurtarılmayı bekleyen köpek, itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile bulunduğu yerden başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Korku yaşayan köpek, itfaiye ekipleri tarafınd

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an kurtarılmasının ardından su ve mama verilerek yatıştırıldı.

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