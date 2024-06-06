Demir yumruk Bilal Kara dünya şampiyonu oldu

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Demir yumruk Bilal Kara dünya şampiyonu oldu

Boksör Bilal Kara, WBS Avrupa Şampiyonu olduktan sonra şimdide Dünya Şampiyonu oldu.

Boksör Bilal Kara büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa Şampiyonluğu başarısından sonra şimdide WBS Dünya Şampiyonu ünvanını kazadı.

Rakibi Mbaruku'yu hızlı nakavt eden Bilal Kara, şampiyon olmayı başardı.

Mbaruku'nun 31 maçta 19 galibiyet 12 mağlubiyeti bulunuyor.

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HASTANELİK ETTİ
Bilal Kara, rakibi Mbaruku'yu hastanelik etti. 2 rauntta ağır darbe alan boksör, nakavt oldu.

Hastaneye kaldırılan rakibin kulak kristallerinin oynadığı öğrenildi.

Kastamonulu olan Bilal'e ülkenin her yerinden gelen hemşerileri destek verdi.

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Boks kariyerine Kadıköy Boks Kulübü'nde başlayan Bilal Kara, Avusturya Viyana'da Box Union Favoriten'de çalışmalarına devam ediyor.

Bilal Kara, boksa profesyonel olarak başlamasında emeği olan Tuncay Baba diye hitap ettiği Tuncay Avcı'ya, promotörü olan Serdar Avcı'ya ve onu bu yolda destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Daha büyük başarılar için çok çalışacağının sözünü verdi.

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