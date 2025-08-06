Demirci ustası elektrik akımına kapıldı! Elektrik teması ölümle sonuçlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Demirci ustası elektrik akımına kapıldı! Elektrik teması ölümle sonuçlandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde inşaatta çalışan demirci ustası Bayram Karataş, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karataş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Mısırlı köyü içerisinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan demirci ustası Bayram Karataş (52), binanın birinci katına demir döşediği sırada, çektiği demirin inşaata yakın geçen elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Akımın etkisiyle inşaattan düşen Karataş ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Yalvaç Devlet Hastanesi'nde yapılan Karataş, durumu ağır olduğu için Isparta'ya sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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