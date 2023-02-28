Demirtaş'tan 'Helallik' isteyen Erdoğan’a: Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat tarihli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geç müdahale ettiklerini belirterek helallik istemesine yönelik tepkiler sürüyor.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"HİÇ UTANMIYORSUN. HELAL OLSUN"

Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Ben sana helal olsun (!) diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!! #helaletmiyorum”