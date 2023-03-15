Demirtaş’tan Yeşil Sol parti paylaşımı. HDP’nin seçime nasıl gireceği belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nde (HDP) hakkındaki kapatma davası süren HDP, kapatılma riskine karşı seçimlere bileşeni olan Yeşil Sol Parti'den girmeye karar verdiği bildirildi.

Bu yöndeki eğilimin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında karara bağlanmasının beklendiği bilgisine ulaşıldı.

Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Yeşil Sol Parti ile ilgili paylaşım yaptı. Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaşan Demirtaş şu sözleri kullandı:

“BUZDOLABI, ODA KAPILARINA YAPIŞTIRIN LÜTFEN”

“Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak :) Haydi arkadaşlar, elden ele…”