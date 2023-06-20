Demokrat Parti'den yerel seçimler için Cemal Enginyurt hamlesi

Demokrat Parti'nin 2024 yılında yapılacak olan seçimlere kendi logosu ile girme fikrinin il başkanları tarafından desteklendiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un adının öne çıktığı kaydedildi.

Partide Ankara Büyükşehir Belediye adaylığı için ise DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı’nın ismi öne çıkıyor. Sığınmacılarla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy’un da İstanbul’da Fatih Belediyesi’nden aday olabileceği öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un yerel seçimlere kendi logolarıyla gireceğini açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal bugün Genel Merkez’de il başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda yerel seçimlere yönelik hazırlıklar masaya yatırılırken il başkanlarının tamamı partinin yerel seçimlere kendi logosu ile girme kararının arkasında durdu.

ENGİNYURT İBB BAŞKAN ADAYI OLACAK

Edinilen bilgiye göre toplantıda adaylarla ilgili değerlendirmeler de yapıldı. Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Cemal Enginyurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı’nın ismi ön plana çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de DP Genel İdare Kurulu üyesi Ozan Demirtaş’ın düşünüldüğü öğrenildi.

İLAY AKSOY’UN ADI İSE FATİH BELEDİYESİ İÇİN GEÇİYOR

Son günlerde Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy’un ise İstanbul’da sığınmacıların nüfusunun yoğun olduğu bölgelerden biri olan Fatih Belediyesi için düşünülmesi dikkat çekti.

Öte yandan DP’nin genç isimlerinden iş insanı Cenk Küpeli’nin de İstanbul’da Bakırköy ilçseinden DP Kırıkkale İl Başkanı Tolga Ersan’ın da Kırıkkale’den aday gösterileceği belirtiliyor.