Demokrat Partili başkan adayının adaylığı CHP'nin başvurusu üzerine düşürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Demokrat Partili başkan adayının adaylığı CHP'nin başvurusu üzerine düşürüldü
CHP Antalya eski Milletvekili Aydın Özer DP'ye geçerek Kumluca Belediye Başkan adayı olmuştu. İl Seçim Kurulu Özer'in CHP üyesiyken aday olduğu gerekçesiyle adaylığını düşürdü. Karar henüz tebliğ edilmedi.

Muhammed Çelik - Antalya / Yeniçağ

CHP Antalya eski Milletvekili Aydın Özer bu dönem Milletvekili adayı gösterilmedi. Bunun üzerine Özer Kumluca Belediye Başkan aday adaylığına başvurdu. Ancak Özgür Özel tarafından mevcut Başkan Mustafa Köleoğlu aday gösterilince Özer'in de adaylığı yatmıştı.

whatsapp-image-2024-02-29-at-19-05-51.jpegBunun üzerine beklenmedik bir hamle yapan Aydın Özer DP'den aday oldu. Anketlerde Özer'in çok iddialı bir aday olduğunu ortaya koyuyordu. Bunun üzerine CHP ve AK Parti İlçe Başkanlıkları İlçe Seçim Kurulu'na, CHP üyesiyken aday olduğu için, Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Aydın Özer’in Parti Tüzüğünün 40. maddesine göre adaylığının iptali şeklinde itirazda bulundular. İtiraz İlçe Seçim Kurulu'nda reddedildi.

whatsapp-image-2024-02-29-at-19-05-52-2.jpegArdından itirazlar bu kez İl Seçim Kurulu'na yapıldı. İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek Aydın Özer'in adaylığını düşürdü. Daha öce CHP Kumluca İlçe Başkanlığında yapan Özer'in adı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması halinde Tarım ve Orman Bakanı olarak da anılmıştı.

whatsapp-image-2024-02-29-at-19-05-52.jpegPartiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlandı.
Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edildi ve aynı gün itiraz süresi başladı.
Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta açıklanacak.

Özer'e yakın isimler olayı doğrularken henüz ellerine resmi bir yazının gelmediğini açıkladılar.

Demokrat Parti Belediye Başkanı Adayı Aydın Özer, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi Önünde toplanan kalabalığa hitaben: “Bizleri bu yolda saf dışı bırakmaya çalışan, memleketini üç kuruşa satanlar amaçlarına asla ulaşamayacaklar.

Bizleri hiçbir güç durduramayacak.
Bizler her zaman biriz, beraberiz. Bizi asla engelleyemeyecekler.
Aydın Özer önderliğinde daha da güçlenerek geliyoruz!
Kazanacağız dedi...”

Son Haberler
Mardinli mültecinin ölümü şüpheli bulundu: Mezarı açıldı Gündem
Mardinli mültecinin ölümü şüpheli bulundu: Mezarı açıldı
İspanyol çiftçiler yol kapatma eylemine devam ediyor Dünya
İspanyol çiftçiler yol kapatma eylemine devam ediyor
Yozgat'ta yangın çıkan dinlenme tesisi küle döndü Gündem
Yozgat'ta yangın çıkan dinlenme tesisi küle döndü
Abisini ve yengesini av tüfeğiyle öldürdü. Kardeşlerin arazi kavgasında kan döküldü Yerel Haberler
Abisini ve yengesini av tüfeğiyle öldürdü. Kardeşlerin arazi kavgasında kan döküldü
Galatasaray taraftarının 8 gol hesabı. Karagümrük ve Beşiktaş maçlarının skorunu verdiler Spor
Galatasaray taraftarının 8 gol hesabı. Karagümrük ve Beşiktaş maçlarının skorunu verdiler
Galatasaray'ın Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan derbi öncesi rotasyon Spor
Galatasaray'ın Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan derbi öncesi rotasyon
Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı