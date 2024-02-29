Demokrat Partili başkan adayının adaylığı CHP'nin başvurusu üzerine düşürüldü

Muhammed Çelik - Antalya / Yeniçağ

CHP Antalya eski Milletvekili Aydın Özer bu dönem Milletvekili adayı gösterilmedi. Bunun üzerine Özer Kumluca Belediye Başkan aday adaylığına başvurdu. Ancak Özgür Özel tarafından mevcut Başkan Mustafa Köleoğlu aday gösterilince Özer'in de adaylığı yatmıştı.

Bunun üzerine beklenmedik bir hamle yapan Aydın Özer DP'den aday oldu. Anketlerde Özer'in çok iddialı bir aday olduğunu ortaya koyuyordu. Bunun üzerine CHP ve AK Parti İlçe Başkanlıkları İlçe Seçim Kurulu'na, CHP üyesiyken aday olduğu için, Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Aydın Özer’in Parti Tüzüğünün 40. maddesine göre adaylığının iptali şeklinde itirazda bulundular. İtiraz İlçe Seçim Kurulu'nda reddedildi.

Ardından itirazlar bu kez İl Seçim Kurulu'na yapıldı. İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek Aydın Özer'in adaylığını düşürdü. Daha öce CHP Kumluca İlçe Başkanlığında yapan Özer'in adı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması halinde Tarım ve Orman Bakanı olarak da anılmıştı.

Partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlandı.

Geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edildi ve aynı gün itiraz süresi başladı.

Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta açıklanacak.

Özer'e yakın isimler olayı doğrularken henüz ellerine resmi bir yazının gelmediğini açıkladılar.

Demokrat Parti Belediye Başkanı Adayı Aydın Özer, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi Önünde toplanan kalabalığa hitaben: “Bizleri bu yolda saf dışı bırakmaya çalışan, memleketini üç kuruşa satanlar amaçlarına asla ulaşamayacaklar.

Bizleri hiçbir güç durduramayacak.

Bizler her zaman biriz, beraberiz. Bizi asla engelleyemeyecekler.

Aydın Özer önderliğinde daha da güçlenerek geliyoruz!

Kazanacağız dedi...”