Demokratik Almanya’da İsrail paylaşımı sunucuyu işinden etti

Kaynak: AA
Demokratik Almanya’da İsrail paylaşımı sunucuyu işinden etti
Almanya’da Güney Batı Alman Radyo Televizyon Kurumundan (SWR) çalışan bir Helen Fares adlı sunucu İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptığı için işinden atıldı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sunucunun İsrail ürünlerini boykot etmek için üretilen bir uygulamanın kullanımını paylaşması nedeniyle görevine son verildiği belirtilirken sunucunun paylaşımının tarafsızlıktan uzak olduğu belirtildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "MixTalk "ı sunan Fares'in, bir programın bağımsızlığını ve güvenilirliğini korumak için tarafsızlık görevi olduğuna dikkat çekildi.

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Görevine son verilen Helen Fares ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Alman medyası Filistin için konuşan tüm sesleri susturmaya çalışıyor. Bu yüzden daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Instagram'da kendisini "Bayan Baklava" olarak adlandıran Fares, bir süpermarketteki paylaşımında, Danone firmasına ait Alpro marka çikolatalı içeceği almak isterken "No Thanks" adlı boykot uygulamasını açıyor ve şirketin İsrailli start-up'lara yatırım yaptığını belirtilmesi üzerine ürünü rafa geri koyuyor.

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