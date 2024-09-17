Denetimden kaçarken trafik polisine çarptı

Kaynak: DHA
Denetimden kaçarken trafik polisine çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denetleme yapan polisin dur ihtarı üzerine yavaşlayan motosikletli Rahman Y., kaçmaya çalışırken, kendisini durdurmaya çalışan trafik polisi Yücel Kökçü'ye çarptı.

Polis memuru yakalanırken, motosikletli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde gerçekleşti. Sokak üzerinde ters yön uygulaması yapan trafik ekipleri, ters yönden gelen Rahman Y. idaresindeki motosikleti durdurdu. Motosikletini kenara alacağını söyleyen sürücü Rahman Y., bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı.

Sürücü Rahman Y. motosikletle kendisini durdurmaya çalışan trafik polisi Yücel Kökçü'ye çarptı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru Yücel Kökçü ise sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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