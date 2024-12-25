Deniz Akkaya, "depremzedelerin paralarını çalıyor" demişti! Haluk Levent şikayetinden vazgeçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deniz Akkaya, "depremzedelerin paralarını çalıyor" demişti! Haluk Levent şikayetinden vazgeçti

Haluk Levent hakkında ‘depremzedelerin parasını çalıyor’, ‘nitelikli dolandırıcı’ şeklinde paylaşımlar yapan ve Levent’in şikayeti üzerine 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hakkında dava açılan Deniz Akkaya’nın davası, Levent’in şikayetinde vazgeçmesi üzerine düştü.

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya’nın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Deniz Akkaya’nın avukatı hazır bulundu.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Mahkemede müşteki Haluk Levent’in avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini içeren bir dilekçe sunduğu belirtildi.

Duruşmada sanık Deniz Akkaya’nın avukatı, şikayetten vazgeçmeyi kabul ettiklerini ifade etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçun şikayete bağlı suçlardan olduğunu, müşteki Haluk Levent’in de şikayetinden vazgeçtiğini belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

DAVA DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya hakkındaki davanın, Haluk Levent’in şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle düşmesine hükmetti.

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