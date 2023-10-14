Deniz Akkaya'dan Musevilere destek mesajı. Sözleri olay oldu

Hamas ile İsrail arasında süren çatışmalar artarken can kaybı da her geçen gün artıyor. Kara harekatına hazırlanan İsrail'İn sınır bölgesindeki son hazırlıkları gündemdeyken Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Deniz Akkaya "Bu son yorumum ağır gelecek ama birileri de acı gerçekleri söylemeli" diyerek şunları yazdı:

"Eğer bir avuç Musevi bütün dünyayı yönetiyor ise müslümanlar kafasını iki elinin arasına alsın ve düşünsün; biz nerede yanlış yaptık. Hiç düşünüyor musunuz?"

Akkaya daha sonraki paylaşımında ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin ana sorunu ülkemizde zaten azınlık olan Museviler değil sözde müslüman olan Afganlar ve Araplardır. Bacılarınızın, kardeşlerinizin, karılarınızın bacaklarını, kalçalarını sosyal medya gizlice çekip yayınlayan onlardır, kız kardeşlerimize tecavüz eden onlardır. Bu yazdıklarım rakamlarla poliste ispatlıdır" dedi.