20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı

Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı

Deniz Akkaya-Haluk Levent kavgasında yeni perde.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:37
Takip Et

Deniz Akkaya'dan yeni Haluk Levent paylaşımları

Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
+
Aa
-

Deprem felaketinin ardından Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne bağış yağdı.

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, “İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan.” demişti.

Haluk Levent ise “Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın.” açıklamasını yapmıştı.

“MİLYON DOLARLIK BORCU NASIL KAPATTINIZ?”
Deniz Akkaya yaptığı paylaşımlarda bir video yayınladı.

Videoda Haluk Levent'e seslenen şahıs, “Manavgat’taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya’da dolandırdığın sanayici iş adamı için ne düşünüyorsun?” diye sordu ve başka şirketlerin de olduğunu dile getirdi.

İşte o video:


Akkaya açıklamasında, “Bir de 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık Desen inşaata olan borcu nasıl kapattınız onu da bir iliştirseniz de ben de bir hayra imza attım diye şöyle keyifleneyim… Can Bey ödemeyi kişisel hesaptan mı yoksa vakıf hesabından mı aldı?” cümlelerine yer verdi.

“PARALI ASKERLER TARAFINDAN MOBBİNG YAPILIYOR”
Paylaşımlarına devam eden Akkaya, şunları söyledi:

“Dürüst ve bize evrak gönderen kişilere sosyal medyadan paralı askerler tarafından mobbing yapıldığını biliyoruz.”

“Bu nedenle mail adresime gönderdiğiniz tüm evrakları ve mağdurları gizli tutacağız, hepsini davada kamuoyu ile paylaşacağız.”

“Bundan sonraki süreçte tüm mağdurlarla mağdur eden kişi mahkeme salonunda karşılaşacak yani daha sürpriz sonlu bir şey olacak mahkemenin. Şovunu bu kadar yaptıysan olacaklara da katlanacaksın değil mi?”

“ÖZÜR DİLESİN KURTULSUN DEDİK”
Ünlü manken ve sunucu Akkaya sözlerine, şöyle devam etti:

“Instagram’ı kendi kapattı dedin ağzına tıktık, bel altı vurmaya çalıştın muhatap dahi olmadık.”

“Telefonda posta güvercinlerini ağlattın, kibarca orta yol bulmaya çalıştık.”

“‘Özür dilesin kurtulsun’ dedik sen hala mahkemenin şovunu yapıyorsan hodri meydan be güzelim!”

“Ülke dürüst insana o kadar muhtaç ki daha az çalana madalya verecek.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
4
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
5
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
7
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Minibüs alev alev yandı 
﻿Minibüs alev alev yandı 
﻿Minibüs alev alev yandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.