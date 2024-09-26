Deniz Akkaya'nın babası hayatını kaybetti

Manken Deniz Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yapan Muzaffer Akkaya'nın vefatıyla ilgili Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden takipçierine bir açıklama yaptı.

Akkaya, X hesabından babasına veda ederken Akkşunları söyledi:

Yakışıklılar yakışıklısı babam... Kalabalık ailesinde bir tek okumayı becerebilmiş, üst düzey bürokrat olmuş, işini hepimizden çok sevmiş olan babam. İşine olan aşkından ismimi Deniz koydun, ablamın ismini kaptanların kılavuzu bir yıldızın ismini koydun. Kendi ailenin en büyüğü, kaptanı, tek starı oldun. Sonra emekli oldun, sen içine kapandıkça kızın Türkiye'de kitleleri etkileyen başarılı bir genç kadına dönüştü. Maalesef, o günden beri yıldızımız seninle hiç barışmadı.

Sen artık bana kızın gibi değil rakibin olarak bakmaya başladın. Kazandığımız onca başarı bir yana, kız çocukları sadece babadan takdir görmek ister. Seninle son yemeğe gittiğimiz gün, senelerdir gittiğin balıkçıda, sahibinin önce bana selam verip tokalaşması nedeniyle yemek yemeden kalktık.

Sevgili babacığım beni son senelerde çok üzdün. Üzdün, kırdın ama ben kırıldığım yerden ikinci doğumumu yaşıyorum. Bu hayatta baba - kız olduk, bir başka hayatta çok isterim adil şartlarda rakip olmayı. Sevgisini gösteremeyen ama çok başarılı bir babanın kızı olarak bundan sonra bayrağı senden devraldığımı ve şu ana kadar yaptıklarımın yapacaklarımın teminatı olarak gösteriyor ve yukarıdan bana bakarken hâlâ rekabetimizin devam ettiğini sana hatırlatmak istiyorum. Nurlar içinde uyu… Umarım huzur bulursun annemin yanında.

Deniz Akkaya’nın babası Muzaffer Akkaya’nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şakirin Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya da 2019'da hayatını kaybetmişti.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜN, SIRA BANA GELDİ" DEMİŞTİ

Deniz Akkaya kızının velayetini alma sürecinde babasının kendisine destek olmadığını söylemiş ve babasının eski eşi Efe Önbilgin'ini haklı bulduğunu iddia etmişti. O dönem yaptığı açıklamalarda Akkaya, "Senelerce babamın bana uyguladığı şiddeti, anneme yaşattığı travmaları kapatarak yaşadık. Annemi öldürdün sıra bana geldi belli ki…. Buna izin vermeyeceğim" demişti.