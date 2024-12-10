Deniz Akkaya'ya şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Deniz Akkaya'ya şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Deniz Akkaya son günlerde kızıyla yaşadığı problemlerle gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilen Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak ünlü isim günlerdir gözaltına alınamamıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Deniz Akkaya için yakalama kararı çıkartıldı.

NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin tarafından darp edilip balkonuna kilitlendiğini iddia etmişti. Devlet korumasına alınan Önbilgin ise annesinin termosla kendisine vurduğunu ileri sürmüştü. Bu iddiaların ardından Akkaya hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Deniz Akkaya'nın, son olarak kızının kasasını soyduğunu söylemişti.

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