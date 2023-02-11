Deniz Baykal’ın kızından açıklama

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Antalya’da yaşayan Baykal uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Bu sabah Baykal’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Baykal’ın kızı Aslı Baykal da babasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi.

84 yaşında vefat eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

KILIÇDAROĞLU DUYURDU

Baykal’ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun.”