11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deniz Baykal’ın kızından açıklama

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatıyla ilgili kızı Aslı Baykal’dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 10:08
Takip Et

Deniz Baykal’ın kızından Aslı Baykal'dan vefat açıklaması

Deniz Baykal’ın kızından açıklama
+
Aa
-

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Antalya’da yaşayan Baykal uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Bu sabah Baykal’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Baykal’ın kızı Aslı Baykal da babasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kızı Aslı Baykal, babasının bu sabah Ankara'daki evinde vefat ettiğini, cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi.

84 yaşında vefat eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

KILIÇDAROĞLU DUYURDU

Baykal’ın vefat haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
2
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
3
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
4
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
5
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
6
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Futbol dünyasının sarı saçlı kara belası Şerafettin'in nefesi katil müteahhitlerin ensesinde
7
﻿Futbol dünyasının sarı saçlı kara belası Şerafettin'in nefesi katil müteahhitlerin ensesinde
﻿Futbol dünyasının sarı saçlı kara belası Şerafettin'in nefesi katil müteahhitlerin ensesinde
﻿Görüşmeler sürüyor. Lemos'a Brezilya'dan flaş talip
﻿Görüşmeler sürüyor. Lemos'a Brezilya'dan flaş talip
﻿Görüşmeler sürüyor. Lemos'a Brezilya'dan flaş talip
﻿Siyasilerden Deniz Baykal mesajı
﻿Siyasilerden Deniz Baykal mesajı
﻿Siyasilerden Deniz Baykal mesajı
﻿Adana'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
﻿Adana'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
﻿Adana'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
﻿Uzmanından uyarı: Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
﻿Uzmanından uyarı: Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
﻿Uzmanından uyarı: Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.