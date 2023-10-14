Deniz Baysal annesiyle fotoğrafını paylaştı dua istedi

En son Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal annesiyle hastanede çekilmiş pozlarını paylaştı ve sevenlerinden dua istedi.

Deniz Baysal annesiyle fotoğrafını paylaştı dua istedi

Yeni dizisinde Devrim Özkan ile beraber rol alacak olan Deniz Baysal en son Teşkilat’ta Murat Yıldırım’la partner olmuştu. Güzel oyuncu Instagram hesabından annesi ile fotoğrafını paylaştı.

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Hastane odasından paylaşım yapan Deniz Baysal fotoğraflarına "Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Varsa bi nazar duanız alırız efendim, teşekkürler" notunu düştü.

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Baysal geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Annem kanser ile mücadele etti, şimdi de babam kansere yakalandı. Zor bir süreç oluyor ve hayatı çok sorguluyor. Biz de bilmediğimiz için sen çok güçlüsün diye gazlamaya çalışıyoruz." demişti.

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Ünlü ismin pozlarına yorum yapanlar arasında Devrim Özkan, Murat Yıldırım, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Eyüboğlu da yer aldı.

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Murat Yıldırım "Onun yanaklarından ben de kocaman öpüyorum" yorumunu yaparken Devrim Özkan ise "Denom benim, pamuğum. İkiniz birlikte çiçek bahçesi gibisiniz, mis gibisiniz. Her gün daha güzele oh" dedi.

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