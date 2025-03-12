Deniz Baysal’dan dikkat çeken annelik açıklaması! Neden çocuk istemediğini anlattı

2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile dünyaevine giren Deniz Baysel, sağlık problemini ilk kez açıkladı. Baysel’in sözleri dikkat çekti.

Kayıp Şehir, Beyaz Yalan, Rüzgarın Kalbi, Teşkilat ve Ne Gemiler Yaktım gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Deniz Baysal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Aslı Şafak’ın programına konuk olan Deniz Baysal programda samimi açıklamalarda bulundu.

"PSİKOLOJİMDEN EMİN DEĞİLİM"

Deniz Baysal eşi ile neden, çocuk istemediklerini şu sözlerle açıkladı:

"Çocuk istemiyoruz ama çocuk sevmediğimizden değil. Çok büyük sorumluluk ve bu beni çok korkutuyor. Kendi psikolojimden çok emin değilim."

Uzun süre sosyal medyaya bakamadığını belirten Deniz Baysal, gelen eleştirilerin kendisini çok etkilediğini ve anksiyetesini daha arttırdığını söyledi.

"BENİ KORKUTUYOR"

Bu probleminin eskisine göre daha belirten Baysal, "Yeğenlerimiz var. Onlar üzerinden deneyimlemeye çalışıyorum. İnsan her şeyi yutuyormuş. Bize geliyorlar. Ben bakıyorum mesela. Eskiden yemek yemediği zaman "Abla bırak yemezse yemesin. Elinde sonunda yiyecek" Şimdi ise geçen geldiklerinde ne yedireceğimi şaşırdım ve bunun sürekli olması beni korkutuyor" ifadelerini kullandı.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Oyunculuğa erken yaşlarda başlayan Deniz Baysal, 10 yaşından itibaren Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda 10 yıl boyunca sahne aldı ve burada tiyatro eğitimi aldı.

Kariyerine Derin Sular dizisiyle adım atan Deniz Baysal, aynı yıl Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarda da rol aldı. Baysal, yıldızını 2013’te Aşk Ekmek Hayaller dizisinde “Karaca Yılmaz” karakteriyle elde etti. 2014’te Kaçak Gelinler dizisindeki “Kainat Gencer” rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2015’te Beyaz Yalan dizisinde birbirine yalnızca yüz olarak benzeyen iki farklı karakteri, “Alara Korel” ve “Melek Yılmaz”ı canlandırarak yeteneğini gösterdi.

Kariyerinde önemli dönüm noktalarından biri, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrol “Hazan Çamkıran” karakterini oynamasıyla oldu. Ardından Söz dizisinde savcı “Derya Duman” rolüyle dikkat çekti. 2019’da vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filminde “Mine Öğretmen” karakterini canlandırdı.