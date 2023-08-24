Deniz Baysal’ın yeni dizisi belli oldu

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Zehra karakteriyle büyük beğeni toplayan Deniz Baysal'ın yerine kimin geleceği merak edilirken ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Deniz Baysal’ın yeni dizisi belli oldu

Üç sezon boyunca Teşkilat dizisinde başrol oynayan Deniz Baysal'ın ayrılık kararı herkesi üzmüştü.

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Ünlü oyuncuya diziden ayrılışının üzerine teklif üzerine teklif yağdı. Yeni projesi merak edilen Deniz Baysal'dan müjdeli haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baysal gelen çok sayıda teklif üzerine kararını verdi ve Ay Yapım’la anlaştı.

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Başarılı oyuncu “Ne Gemiler Yaktım” adlı dizide başrol oynayacak. Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı dizide Baysal, “Rengin” adlı bir kız çocuğu olan “Yasemin” karakterine hayat verecek.

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Henüz yönetmeni belli olmayan dizi Show TV’de izleyicisinin karşısına çıkacak. İki kadının sarsıcı hikâyesini konu alan Ne Gemiler Yaktım'da Fidan rolüne ise Devrim Özkan hayat verecek.


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