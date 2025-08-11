Deniz Baysal'ın yeni projesi meraklandırdı! Son dizisi final yapmıştı

Kaynak: Birsen Altundaş
Deniz Baysal'ın yeni projesi meraklandırdı! Son dizisi final yapmıştı

Ünlü oyuncu Deniz Baysal’ın son projesi Kalpazan apar topar final kararı almıştı. Baysal’ın yeni projesi belli oldu. Ünlü ismin Karadeniz dizisi “Taşacak Ha Bu Deniz” için imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Başrollerini Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı ile paylaştığı Kalpazan dizisiyle ekranlara gelen Deniz Baysal projesinin iptal olmasıyla ekranlara kısa bir süreliğine ara vermişti. Güzel oyuncu yeni projesi için anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

9i.webp

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Deniz Baysal'ın TRT1’de ekrana gelecek olan Karadeniz dizisi “Taşacak Ha Bu Deniz” için imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Baysal'ın dizideki partneri için Ulaş Tuna Astepe ile görüşmeler yapılıyor.

1352079.webp

20864510-860x480.webp

deniz-baysal-mag-ocg.webp

o0p.webp

Son Haberler
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi yola çıkıyor
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi yola çıkıyor
Ünlü popçu Zeynep Bastık’ın deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi: “Dünya Güzellerim” paylaşımı
Ünlü popçunun deniz keyfi! Kızlarla tekne partisi
Milli kuruluşların temsilcilerinden Erzurum'da açılım tiyatrosuna sert tepki
Milli kuruluşların temsilcilerinden Erzurum'da açılım tiyatrosuna sert tepki
1946 Devalüasyonu: Cumhuriyetin etkisini koruyan ekonomik depremi
1946 Devalüasyonu: Cumhuriyetin etkisini koruyan ekonomik depremi
Bir orman yangını da Çanakkale’de çıktı: Vatandaşlar tahliye ediliyor
Bir orman yangını da Çanakkale’de çıktı: Vatandaşlar tahliye ediliyor