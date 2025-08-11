Deniz Baysal'ın yeni projesi meraklandırdı! Son dizisi final yapmıştı

Başrollerini Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul ve Şükran Ovalı ile paylaştığı Kalpazan dizisiyle ekranlara gelen Deniz Baysal projesinin iptal olmasıyla ekranlara kısa bir süreliğine ara vermişti. Güzel oyuncu yeni projesi için anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Deniz Baysal'ın TRT1’de ekrana gelecek olan Karadeniz dizisi “Taşacak Ha Bu Deniz” için imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Baysal'ın dizideki partneri için Ulaş Tuna Astepe ile görüşmeler yapılıyor.