Deniz Çoban: Beşiktaş maçındaki kırmızı kart yanlış karar

Deniz Çoban, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Mete Kalkavan'ın yanlış karar verdiğini açıkladı.

Deniz Çoban: Beşiktaş maçındaki kırmızı kart yanlış karar

Eski hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Deniz Çoban'ı Fanatik'teki yazısında değerlendirdi.

Çoban, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Maçta cılız penaltı beklentileri oldu. Mete Kalkavan’ın devam kararları doğruydu. Faul standardı yüksekti ama bazı kart hataları oldu.

Amir’in 80. dakikada gördüğü ilk sarı kart doğruydu ancak ikinci sarı kartı yanlıştı. Amir hatalı bir şekilde oyundan atıldı.

Gaziantepli Furkan, 55. dakikada gördüğü sarı kartta topla oynadığı için hakeme tepki gösterdi. Ancak topla oynasa bile Gedson ’un ayağını kontrolsüz şekilde sıkıştırıyor. Sarı kartın doğru olduğu fikrindeyim. 90+2’de gördüğü ikinci sarı kart da doğruydu."

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