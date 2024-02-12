Deniz Çoban Fenerbahçe Alanyaspor maçındaki penaltıda flaş detayı ortaya çıkardı

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta en çok konuşulan konu penaltı pozisyonu oldu.

Karşılaşmanın 47. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Augusto'nun Djiku'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

Deniz Çoban, Beinsports'taki programda kararın yanlış olduğunu ileri sürdü.

Çoban, şu ifadeleri kullandı:

"Burada kesinlikle penaltı yok. Ama bir penaltı kararı verilmişse Augusto'nun ikinci sarı karttan oyundan ihracı gerekirdi. Ben bu penaltıyı vermiş olmasından daha çok onu eleştiririm.

Bu tarz pozisyonlarda el orada olur ve bence Çağdaş Altay inanılmaz bir yer almış. Pozisyon hemen önünde oluyor, gelip önüne düşüyor, oraya bakıyor ve bu penaltıyı veriyorsa tartışılmayacak konu ikinci sarı karttır."