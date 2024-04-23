Deniz Çoban: Sahada da penaltı değil VAR odasında da

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında 2-2 biten maça Sivasspor'un uzatma dakikalarındaki penaltısı damga vurdu.

Sarı lacivertli takım yediği bu golle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Penaltı kararı tartışmaları da beraberinde getirirken, eski hakem Deniz Çoban, Beinsports'taki programda çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Çoban, VAR hakeminin hakeme pozisyonu tekrar izlemesini tavsiye ettiğini belirten Çoban, "Riva'dan neyi gösteriyorlar hakeme? Livakovic'in hamlesini gösteriyorlar. Yani video yardımcı hakemin hakemi davet etme gerekçesi Livakovic'in tartışmasız bir faulü" dedi.

VAR müdahalesinin çok yanlış olduğunu ileri süren Çoban, şöyle devam etti:

"Çünkü bir, bir penaltıda temasla ilgili değerlendirmemizi etki var mı diye yapacağız. Etki nedir? Oyuncunun hareketlerini kısıtlamasıdır. Biraz önce gösterdiniz. Arkadan gelen savunmacının da kayan kalecinin de sadece ve sadece rakibe bir teması var ama onun hareketlerini kısıtlayacak bir etkisi yok. O yüzden bu pozisyon, oyuncunun hareketlerini etkilemediği için penaltı değil. Sahada da penaltı değil, video yardımcı hakem odasında da penaltı değil. Hakem, bana göre doğru bir devam kararı verdi. Video yardımcı hakem, gereksiz müdahalede bulundu."

