Deniz Çoban'ı Fenerbahçe Hatayspor maçında kızdıran karar: VAR'da raconu o mu kesiyor?

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe, Süper Lig'de dün akşam Hatayspor'u 4-2 yenerken, iptal edilen penaltı kararı Deniz Çoban'ı kızdırdı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Çoban, Beinsports'ta katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Tartışmasız penaltı. Oyuncu tutmuş, Dzeko'yu. Ofsayt nerede? Tadic topa vuruyor ve top kaleye gidiyor. Demek ki Tadic'in ortası direkt kaleye gitseydi bu golü iptal edeceklerdi.

VAR sallanıyor, sağlıklı idare edilemiyor. Orada bir müdahaleye ihtiyaç var. Bana göre Hugh Dallas, VAR'a tam anlamıyla hakim değil. Powel Gil'in görev tanımı nedir bilmiyoruz. Raconu o mu kesiyor?"