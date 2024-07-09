Deniz Dolmuşlar geliyor. Ekrem İmamoğlu duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Deniz ulaşımında yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

krem İmamoğlu Deniz Dolmuşların üretildiğini açıkladı. İmamoğlu dolmuşların Haliç Tersanesi’nde üretildiğini ve Boğaz hattında İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan İmamoğlu şunları dedi:

Deniz Taksilerden sonra Deniz Dolmuşlar da ürettik. Haliç Tersanemizde ürettiğimiz dolmuşlar Boğaz hattında hizmet vermeye başlıyor.

Deniz Dolmuşların 33 yolcu kapasiteli olduğu aktarıldı. Toplamda 7 tane deniz dolmuşun İstanbul’da hizmet vermeye başlayacağı vurgulandı.

Deniz dolmuşlar; İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında yapacağı seferle Asya ve Avrupa kıtaları arasında deniz üzerinde yolcu taşımacılığı yapacak.