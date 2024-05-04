Deniz kıyısında görüldü. Sahil güvenlik alarma geçti. Vatandaşlar ihbar etti

Karadeniz'in incisi Bartın'ın Amasra ilçesinde, sahil şeridinde rastlanan ve ilk bakışta mayın ya da patlayıcı bir maddeye benzeyen gizemli cisim, sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. İlk incelemeler, cismin Rus yapımı bir mermi veya roket motoru olabileceğine işaret ediyor.