Deniz kıyısında görüldü. Sahil güvenlik alarma geçti. Vatandaşlar ihbar etti

Kaynak: İHA
Deniz kıyısında görüldü. Sahil güvenlik alarma geçti. Vatandaşlar ihbar etti
Karadeniz'in incisi Bartın'ın Amasra ilçesinde, sahil şeridinde rastlanan ve ilk bakışta mayın ya da patlayıcı bir maddeye benzeyen gizemli cisim, sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. İlk incelemeler, cismin Rus yapımı bir mermi veya roket motoru olabileceğine işaret ediyor.

Amasra'nın Akkonak koyu sularında gözlemlenen bu şüpheli nesne, deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti.

Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler sonrasında, cismin mayın olma ihtimali üzerine sahil güvenlik birimlerine bilgi verildi.

Olay yerine ulaşan Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak çevreyi koruma altına aldı.

Rusça işaretlemeler taşıyan cismin, patlayıcı olmadığı anlaşıldı.

Bunun üzerine, sahil güvenlik ekipleri cismin daha ayrıntılı incelenmesi için denizden çıkarılmasını sağladı.

Yürütülen ilk değerlendirmelerde, cismin bir Rus yapımı mermi veya roket motoru olabileceği düşünülüyor.

Ancak şüpheli cismin gerçek doğası, yapılacak kapsamlı araştırmalar sonucunda kesinlik kazanacağı bildirildi.

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