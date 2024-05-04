Deniz kıyısında görüldü. Sahil güvenlik alarma geçti. Vatandaşlar ihbar etti

Amasra'nın Akkonak koyu sularında gözlemlenen bu şüpheli nesne, deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti.
Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler sonrasında, cismin mayın olma ihtimali üzerine sahil güvenlik birimlerine bilgi verildi.
Olay yerine ulaşan Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak çevreyi koruma altına aldı.
Rusça işaretlemeler taşıyan cismin, patlayıcı olmadığı anlaşıldı.
Bunun üzerine, sahil güvenlik ekipleri cismin daha ayrıntılı incelenmesi için denizden çıkarılmasını sağladı.
Yürütülen ilk değerlendirmelerde, cismin bir Rus yapımı mermi veya roket motoru olabileceği düşünülüyor.
Ancak şüpheli cismin gerçek doğası, yapılacak kapsamlı araştırmalar sonucunda kesinlik kazanacağı bildirildi.