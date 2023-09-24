Deniz Seki'nin en zor günü. Annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Uzun yıllardır beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, dün sabah hayatını kaybetti. Seki'nin annesi bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Güler Seki Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek

Deniz Seki'nin en zor günü. Annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Deniz Seki'nin annesi bugün Göztepe Çemenzar Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, Göztepe Çemenzar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Deniz Seki, annesinin vefatını sosyal medya hesabından 'Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun' ifadeleriyle duyurdu.

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Güler Seki için Göztepe Çemenzar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Deniz Seki, annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Törene müzik dünyasından Demet Akalın, eşi Okan Kurt, Sedat Kapurtu ve Emel Müftüoğlü'nun aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Güler Seki'nin naaşı, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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