Deniz taştı tekneler battı ağaçlar devrildi. Kocaeli'ni lodos vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deniz taştı tekneler battı ağaçlar devrildi. Kocaeli'ni lodos vurdu

Kocaeli'de etkili olan lodos nedeniyle deniz taşarken, çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü, 2 tekne ise battı.

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar adeta kıyıyı döverken, deniz ise taştı.

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Taşma sebebiyle yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri oluştu, 2 tekne ise battı. Bazı bölgelerde çatılar uçtu, ağaçlar da yerlerinden söküldü.

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Yürümekte zorluk çeken vatandaşlar binalara sığındı. Market tezgahlarındaki yeşillikler ve kasalar de rüzgarın şiddetine dayanmayarak yola uçtu. Ayrıca Körfez ilçesinde lodosla birlikte şiddetli yağış etkili oldu.

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