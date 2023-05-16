Deniz Uğur oğlunun yemin töreninde duygusal anlar yaşadı

Deniz Uğur, İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine eşi Erdinç Gülener ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncu, törende yaşadığı mutluluğu sosyal medyada paylaştı.

Deniz Uğur oğlunun yemin töreninde duygusal anlar yaşadı

Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener ile birlikte İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin töreni için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na gitti.

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Yemin töreni sonrası oğlu Engin Deniz Sunat ile poz veren Deniz Uğur, oldukça mutlu öve gururlu olduğunu dile getirdi.

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"BAHRİYELİM"

Deniz Uğur, duygularını "Hayatımın en güzel günlerinden biri... Bahriyelim… Ah, kalbim" sözleriyle ifade etti.

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Deniz Uğur, ilk evliliğini 1997'de İsmail Hakkı Sunat ile gerçekleştirmişti. Çift, oğulları Engin Deniz Sunat'ı 1998'de kucaklarına almıştı. Ancak İsmail Hakkı Sunat, 14 Temmuz 2004'te gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürülmüştü.

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